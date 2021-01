Le condizioni dell'uomo sono peggiorate una volta giunto in ospedale.

Un gravissimo incidente accaduto nel pomeriggio di sabato 2 gennaio è costato la vita a un noto dentista di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine: alla guida vi era Livio Fedrizzi. L’uomo, professionista molto conosciuto nella zona, stava viaggiando a bordo di un’Alfa Romeo.

Incidente a San Giorgio di Nogaro

Durante il viaggio ha improvvisamente perso il controllo, sbattendo con violenza contro il guard rail presente ai limiti della carreggiata. Una parte della struttura in metallo si è infilata nella vettura. Le ferite iniziali, almeno apparentemente non sembravano gravi, ma le condizioni dell’uomo sono improvvisamente peggiorate una volta giunto nell’ospedale di Udine. L’uomo è spirato dopo le ore 19.

L’intensa pioggia potrebbe essere la causa dell’impatto avvenuto vicino una stazione di servizio.

Tre mesi fa circa, invece, un altro lutto ha colpito la famiglia dell’uomo. Sua moglie Angelica Foghini, ex campionessa di scherma, è venuta a mancare a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Un triste destino per la coppia morta a distanza di poco tempo l’una dall’altro. Il figlio Jacopo, classe 2003, è un giocatore della Primavera dell’Udinese: la società ha pubblicato un messaggio di cordoglio,

La grande famiglia dell’Udinese Calcio si stringe attorno al nostro centrocampista della Primavera Jacopo Fedrizzi per la tragica e prematura scomparsa del padre Livio. Tutti il club è vicino a Jacopo e ai suoi in questo momento drammatico. — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 2, 2021

Altri episodi

Negli ultimi tempi gli incidenti in autostrada non sono mancati. Durante la notte di Capodanno, nella città di Bergamo, un giovane di 26 anni è morto dopo il violento impatto della sua autovettura contro un cartello stradale. A Putignano, provincia di Bari, una dottoressa di 32 anni è deceduta dopo aver perso il controllo del mezzo sulla Provinciale 106. La causa potrebbe essere un colpo di sonno visto che la donna rientrava a casa in seguito al turno di lavoro.