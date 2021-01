La vittima è un professionista di 48 anni originario di Cassino.

Un grave incidente stradale, avvenuto negli scorsi giorni a Roma, è costato la vita all’avvocato Alessandro Maria Vettese. L’uomo, originario di Cassino, ha lottato per tre giorni all’ospedale San Camillo Forlanini, prima di spirare. Il gravissimo impatto è avvenuto il 29 dicembre 2020 a Roma, vicino la centralissima piazza Venezia.

Incidente stradale a Roma, morto avvocato

L’uomo ha perso il controllo del mezzo mentre stava girando verso via Petroselli. Nel giro di pochissimo tempo è caduto a terra in maniera alquanto violenta. Durante l’accaduto ha sbattuto contro alcune barriere stradali. Le condizioni dell’uomo erano parse subito gravi, alcune persone lo hanno soccorso e chiamato immediatamente i soccorsi. Alessandro Maria Vettese è stato immediatamente trasferito in ospedale per le cure, perdendo però la vita a causa dei gravi traumi riportati dopo l’incidente.

Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nell’impatto costato la vita all’uomo di 48 anni.

