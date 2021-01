Franco Colleoni, in passato segretario provinciale della Lega di Bergamo, è stato trovato morto nel cortile di casa sua.

Svolta nell’omicidio andato in scena a Dalmine il 2 gennaio 2021. I carabinieri di Bergamo hanno arrestato questa mattina Francesco Colleoni, 34 anni, per l’omicidio del padre Franco, 68, ristoratore ed ex segretario provinciale della Lega Nord di Bergamo.

Stando a una prima ricostruzione, il figlio avrebbe agito dopo un litigio per questioni legati alla gestione del ristorante di famiglia.

Omicidio Dalmine, arrestato il figlio di Colleoni

L’arresto è stato effettuato nella notte dai militari del comando locale dei Carabinieri. Avrebbe subito confessato di avere avuto una colluttazione con il padre, ma di non ricordare nulla dell’evento. Secondo quanto emerso, il giovane, dopo un acceso diverbio per la riapertura del loro ristorante, avrebbe avuto una colluttazione con il padre.

Lo avrebbe quindi percosso e fatto cadere a terra.

Francesco Colleoni è stato interrogato dal pm, messo in stato d’arresto e portato in carcere.

Chi era Franco Colleoni

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella mattinata di sabato 2 gennaio. Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda. Colleoni abitava vicino al suo ristorante, Al Carroccio, in via Sertorio. Franco Colleoni era noto per il suo impegno politico all’interno della Lega tra gli anni ’90 e i primi anni 2000.

Inoltre era stato anche segretario provinciale fino al 2014. In precedenza(dal 1995 al 1999) fu anche assessore nella giunta del presidente della Provincia Giovanni Cappelluzzo.

Aveva aderito alla Lega dagli albori del partito allora guidato dal suo fondatore Umberto Bossi. Negli ultimi anni aveva però cambiato casacca, abbracciando le cause del Movimento 5 stelle.