Previste precipitazioni su molte regioni e calano anche le temperature.

Le previsioni meteo di domani 5 gennaio confermano che gran parte dell’Italia sarà investita da una nuova ondata di mal tempo. Calano anche le temperature, inoltre previste precipitazioni su molte regioni. Il tempo comincerà a peggiorare dalla notte di lunedì 4 a causa di un nuovo vortice ciclonico che farà il suo ingresso in Italia.

La perturbazione verrà alimentata da un nuovo afflusso di aria polare e sarà sospinta da venti di Libeccio.

Previsioni meteo per martedì 5 gennaio

Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio anche la neve tornerà a cadere. Si imbiancheranno ampie zone delle Alpi e degli Appennini a quote collinari. Prevista neve fino in pianura sul Piemonte sud-occidentale e a Torino. Al Centro Italia il maltempo insisterà soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio.

Previste pioggia e freddo anche in Campania.

Ma il nuovo vortice ciclonico porterà maltempo soprattutto al Nord Italia, in particolar modo nelle regioni tirreniche. Previste piogge, temporali e forti nevicate. Condizioni di tempo perturbato anche in Sardegna centro-meridionale, nelle regioni tirreniche e in Umbria. Forti piogge anche in Lazio.

Per quanto riguarda l’Epifania, 6 gennaio, il tempo dovrebbe rimane ancora instabile al Nord con neve sulle Alpi del Triveneto e precipitazioni a carattere sparso sulle regioni tirreniche.

Da giovedì, infine, atteso un periodo un po’ più stabile, soprattutto al Centro-Nord. Rimarranno però basse le temperature.