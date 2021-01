Quante persone sono state vaccinate in Italia regione per regione: Trento il territorio con la percentuale di iniezioni più alta.

Stando ai dati aggiornati a martedì 5 gennaio, il totale delle persone vaccinate in Italia ammonta a 178.939, tra cui 158.323 tra medici e infermieri, 10.874 non appartenenti al personale sociosanitario e 9.742 ospiti delle residenze per anziani: quante iniezioni sono state fatte regione per regione?

Persone vaccinate regione per regione

Osservando a piattaforma messa a disposizione del Ministero della Salute per monitorare l’andamento della campagna vaccinale emerge che è stato somministrato il 37,3% delle dosi attualmente consegnate sul territorio nazionale. Una percentuale destinata a scendere proprio nella medesima giornata quando è previsto l’arrivo di altri 470 mila vaccini.

Non tutte le regioni stanno però procedendo con la stessa velocità e in alcuni territori la percentuale di cittadini vaccinati rispetto alle dosi disponibili è nettamente inferiore al 10%.

La regione più virtuosa è la Provincia Autonoma di Trento, che ha già iniettato il 67,7% degli antidoti consegnati. Seguono poi il Lazio con il 63,3%, la Toscana con il 56,0% e il Veneto con il 55,6%. I territori che invece risultano essere più indietro con le somministrazioni sono il Molise, che dall’avvio della campagna vaccinale ha iniettato solo 50 dosi sulle 2.975 presenti (1,7%), la Calabria, che ne ha effettuati il 5,4% e la Sardegna che si ferma al 7,5%.

La Lombardia, finita al centro delle polemiche per aver effettuato poche iniezioni, è arrivata all’11,4% staccando di molto la regione che la segue nella classifica, la Valle d’Aosta, che si stanzia al 18,7%.

Queste le percentuali delle altre regioni in ordine alfabetico: