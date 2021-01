Coronavirus, il bilancio in Campania: 1.366 nuovi casi e 19 morti

La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 6 gennaio, che sale di 1.366 nuovi casi e 19 decessi.

Come da consuetudine le autorità della Campania hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus nella regione aggiornato a mercoledì 6 gennaio. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 688 contagi, sono stati registrati 1.366 casi positivi, 19 decessi e 1.364 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nel territorio regionale a 195.219 contagi, 2.994 morti e 115.882 guariti.

Coronavirus, il bilancio in Campania

Poco dopo la diffusione dei dati nazionali sono stati diffusi anche quelli relativi alla Regione Campania, che continua a mostrare un trend sostanzialmente in linea rispetto ai numeri della curva epidemica nazionale con 1.366 positivi, dei quali 1.294 asintomatici e 72 sintomatici.

A questi valori si aggiungono inoltre quelli della disponibilità di posti letto all’interno degli ospedali della regione, con 1.362 posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili. I posti letto in terapia intensiva attualmente occupati sono invece 99 su 656 complessivi.

Analizzando i dati per singola provincia possiamo invece vedere come la città metropolitana di Napoli sia al primo posto per numero di contagi in tutta la regione con 672 casi nelle ultime 24 ore.

Segue la provincia di Salerno con 299 quella di Caserta con 208 casi, quella di Benevento con 38 e infine quella di Avellino con -18 contagi da coronavirus.

Il dato dei tamponi

Comunicato anche il dato sui tamponi effettuati tra la popolazione campana, con 17.212 test eseguiti nelle ultime 24 ore da parte delle autorità sanitarie che portano il totale complessivo alla cifra di 2.096.822 tamponi dall’inizio della pandemia.