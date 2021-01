L’iniziativa ‘Befana in pediatria’ 2021 è stata resa possibile con l’ausilio dei pompieri che hanno consentito la visita nel rispetto delle norme anti-Covid.

La Befana ha potuto distribuire doni ai bambini malati presso l’ospedale Giuseppe Moscati di Avellino, nonostante l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. La visita si è svolta in totale sicurezza, con l’ausilio dei vigili del fuoco.

La Befana arriva in ospedale scortata dai pompieri

La Befana si è recata presso il reparto di Pediatria dell’ospedale avellinese Giuseppe Moscati per portare giocattoli e dolciumi ai piccoli pazienti ricoverati. L’evento è stato organizzato nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e ha coinvolto anche i pompieri impiegati al Comando Provinciale di Avellino. Infatti, non essendo possibile, per il famoso personaggio dell’Epifania, accedere direttamente al nosocomio, i vigili del fuoco hanno aiutato la Befana a raggiungere bambini via cielo, utilizzando un’autoscala e portandola fino al tetto dell’edificio.

In questo modo, i piccoli hanno potuto assistere all’arrivo spettacolare della leggendaria figura, osservandola dalle finestre presenti nel reparto. I regali sono stati, poi, consegnati ai medici di turno che li hanno ripartiti tra i bambini ospitati presso la struttura sanitaria.

Unicef: l’iniziativa ‘Befana in pediatria’

L’evento organizzato per il reparto di Pediatria dell’ospedale Giuseppe Moscati di Avellino fa parte del progetto ‘Befana in pediatria’. L’iniziativa, promossa dall’Unicef, è giunta, nel 2021, alla sua decima edizione e, quest’anno, si è avvalsa non soltanto del sostegno fornito dall’ente ma anche del fondamentale contributo offerto dai Vigili del Fuoco di Avellino e dal personale dell’Associazione Nazionale del Corpo. Pertanto, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, l’azione congiunta di Unicef e pompieri ha reso possibile non cancellare l’appuntamento annuale e regalare gioia ai bambini malati.