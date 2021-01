Una fitta coltre di neve si è già formata sulle strade creando non pochi problemi.

Diversi disagi per il maltempo in Toscana con precipitazioni a carattere nevoso che hanno raggiunto anche i 200 metri d’altezza. Sulle montagne dell’Appennino sta nevicando. Si registrano numerosi disagi sulle strade delle piccole cittadine. La Protezione Civile è al lavoro per consentire la libera circolazione.

Fiocchi di neve vicino Firenze, ma anche intorno a Chianti e Valdarno.

Maltempo in Toscana

L’ondata di maltempo in Toscana non si placa. Gravi le condizioni d’instabilità con aria fredda, di origine artica, in grado di provocare nevicate a bassa quota. La Protezione Civile della Toscana ha prorogato lo stato di vigilanza fino giovedì 7 gennaio. Previste anche delle forti raffiche di vento con possibili nevicate nella zona della Garfagnana e dell’Alto Mugello.

Raccomandata la massima prudenza vista la possibile formazione di ghiaccio.



Alessio Bartolomei, in qualità di assessore ai lavori pubblici e incaricato per la gestione della Protezione Civile del Comune di Pistoia, ha pubblicato le immagini di ciò che sta accadendo intorno alla cittadina.

Le immagini mostrano infatti i risultati delle nevicate intorno a Pistoia. “Epifania in zona rossa, ma non solo per colpa del virus. La nostra montagna – si legge sul profilo Facebook – sta subendo una delle più abbondanti nevicate a memoria d’uomo. Ogni frazione collinare sopra i 400m è invasa dalla neve. Ci sono anche situazioni critiche con cittadini isolati e addirittura di nuovo senza corrente elettrica nella zona di Piastre, Cassarese e Casamarconi. Si raccomanda la prudenza a chiunque abbia assoluta necessità di muoversi”.

A causa del maltempo avvenuto nelle scorse settimane in Sardegna un vigile del fuoco ha perso la vita. Un uomo è morto invece a Pignola, in Basilicata.