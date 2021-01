Coronavirus in Lombardia, 2.799 nuovi casi e 34 morti in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 7 gennaio, che sale di 2.799 nuovi casi e 34 decessi.

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a giovedì 7 gennaio. Rispetto alla giornata precedente, in cui si sono verificati 2.952 contagi, sono stati registrati 2.799 casi positivi, 34 decessi e 1.214 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 493.022 contagi, 25.532 morti e 413.248 guariti.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Assieme ai dati generali della regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province, che continuano a seguire l’andamento dell’epidemia registrata su scala nazionale.

In particolare, la provincia con il maggior incremento registrato ad eccezione della città metropolitana di Milano risulta essere quella di Varese con 566 casi registrati nelle ultime 24 ore.

Segue Brescia con 455 casi, Como con 288, Monza e Brianza con 159, Mantova con 125, Bergamo con 121, Pavia con 103, Lecco con 78, Cremona con 67, Lodi con 19, e infine Sondrio con 17 contagi da coronavirus.

Si segnala inoltre un aumento di 61 unità nel dato dei ricoverati, mentre il dato relativo alla terapia intensiva aumenta di 2 unità rispetto alla giornata di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 20.331, mentre dei 2.799 nuovi contagi 98 risultano debolmente positivi.

Registrati 753 nuovi casi a Milano

Per quanto riguarda la città metropolitana di Milano, oggi sono stati segnalati 753 nuovi contagi da coronavirus, di cui 284 relativi al solo capoluogo. Un dato in aumento rispetto alla giornata precedente, quando i casi di Covid-19 registrati sono stati complessivamente 727, di cui 310 riferiti a Milano.