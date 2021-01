Sono 9 le regioni a rischio zona arancione dall'11 gennaio: si attende il report dell'Istituto Superiore di Sanità.

Dopo la zona gialla rafforzata in vigore il 7 e l’8 e quella arancione istituita nel weekend del 9 e 10, dall’11 a 15 gennaio l’Italia tornerà divisa in zone colorate a seconda del coefficiente di rischio di ogni territorio: sarebbero nove le regioni che potrebbero entrare nella fascia arancione.

Regioni a rischio zona arancione

La decisione sulle zone giungerà nella giornata di venerdì 8 gennaio dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà presentato il proprio report con i relativi indici di contagio e criticità relativi ad ogni regione. Sarebbero nove quelle che rischierebbero di entrare in zona arancione e di dover dunque già attuare nuove misure restrittive dopo i due giorni di allentamento in zona gialla rafforzata.

Il primo indicatore che fa scattare l’arancione è infatti un indice di contagio superiore a 1 (se superiore a 1,25 entrerà invece in vigore quella rossa).

In questo momento a viaggiare con un Rt medio che supera la soglia sono l’Emilia-Romagna (1,05), il cui assessore alla Sanità ha affermato che “siamo ipoteticamente in zona arancione), la Lombardia (1) e il Veneto (1,07). Secondo gli esperti dell’ISS Liguria e Calabria avrebbero un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore. Il governatore Toti ha comunicato che nella sua regione è sceso a 0,95 ma che “si potrebbe entrare in zona arancione solo gli ulteriori parametri restrittivi“.

Si teme anche per il Lazio il cui indice di contagio è poco sotto l’1 ma “si è assistito ad un peggioramento della curva“. Anche Basilicata e Puglia supererebbero quota 1 nel valore medio dell’Rt mentre Marche e Friuli Venezia Giulia lo sfiorerebbero. In quest’ultima regione però la situazione sembra migliorata, così come in Toscana, e dunque il rischio di zona arancione appare minore.