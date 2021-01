Un vecchio palazzo disabitato è crollato improvvisamente davanti a decine di persone. Nessun ferito.

Incidente improvviso ad Afragola. Il crollo di un palazzo ha spaventato decine di persone che stavano passeggiando per strada. L’area è stata subito transennata e fortunatamente non ci sono feriti, ma solo una grande paura per tutti coloro che erano nelle vicinanze.

Palazzo crolla ad Afragola

In piazza del Rosario ad Afragola, un vecchio stabile disabitato è crollato improvvisamente davanti agli occhi di decine di persone, che hanno subito ripreso la scena.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti e hanno constatato che fortunatamente non ci sono feriti. Grande paura per tutti coloro che erano nelle vicinanze del passato e qualche disagio per la grossa nuvola di polvere che ha investito tutta la zona. L’area è stata immediatamente transennata. Il palazzo crollato è un vecchio sedimento reso inaccessibile da un muretto, dove erano presenti solo automobili e scooter parcheggiati nelle vicinanze.

Fortunatamente si trattava di un palazzo abbandonato e di conseguenza nessuno poteva accedere allo stabile.

Ci sono stati dei danni per le vetture parcheggiate, alcune delle quali sono state colpite dai massi sbriciolati che sono volati durante il crollo. Il palazzo era molto antico e ridotto in cattivo stato e probabilmente le piogge degli ultimi giorni sono state la goccia che ha letteralmente fatto crollare il vaso. Un altro palazzo storico disabitato è parzialmente crollato a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, sull’angolo tra corso Umberto I e via Giovanni Buonanno. I residenti si sono allarmanti a causa del forte rumore del crollo e hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno accertato che non ci sono feriti perché fortunatamente non stava passando nessuno in quel momento.