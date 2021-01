Francesco Monte, dramma personale: “Capitava tutti i giorni”

Francesco Monte ha parlato del suo dramma personale a Verissimo, raccontando le sue difficoltà e la sua sofferenza.

Francesco Monte è uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto aprire il suo cuore e ha raccontato di aver affrontato un periodo davvero molto difficile e pieno di sofferenza. Monte ha deciso di raccontarsi in modo molto profondo ai suoi fan.

Dramma personale di Francesco Monte

Francesco Monte ha spiegato a Silvia Toffanin che per lungo tempo ha sofferto di attacchi di panico molto forte, che erano diventati davvero ingestibili. “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre” ha raccontato Monte.

Per fortuna adesso le cose stanno andando molto meglio e lui stesso ha dichiarato di essere molto soddisfatto di se stesso.

Nella puntata di Verissimo di oggi, 9 gennaio, Francesco Monte ha deciso di parlare anche della sua vita privata, sempre più lontana dal mondo del gossip e dei pettegolezzi. “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita si è già parlato abbastanza” ha dichiarato Monte, che ha partecipato a diversi reality e ha avuto diverse storie d’amore che lo hanno messo spesso al centro del gossip.

L’ex tronista di Uomini e Donne si sta anche dedicando alla musica, sua grande passione. Qualche mese fa è stato scartato dalle nuove proposte del Festival di Sanremo, ma ha deciso che questa sua nuova vita sarà interamente dedicata alla musica, senza alternative. “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso” ha spiegato Francesco Monte, che si sta impegnando per realizzare i suoi sogni.