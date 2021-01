Novara, 44enne ubriaca guida contromano in autostrada per 40 chilometri

Una donna ha guidato contromano in autostrada per oltre 40 chilometri: la 44enne visibilmente ubriaca e stata denunciata alle forze dell’ordine.

Una 44enne ubriaca ha percorso svariati chilometri contromano: la vicenda si è verificata sull’autostrada A4, in direzione Torino-Milano. Fortunatamente, non sono stati registrati incidenti.

44enne ubriaca guida contromano in autostrada

Una donna di 44 anni, residente nella città di Novara, in Piemonte, ha guidato contromano per oltre 40 chilometrisull’autostrada A4, lungo il tratto Torino-Milano.

La conducente ha percorso a bordo della sua Ford Fiesta la strada compresa tra la barriera di Rondissone, in provincia di Torino, e l’area di servizio di Villarboit Sud, in provincia di Vercelli. Una volta raggiunta l’area di servizio, la 44enne è stata intercettata dagli agenti della Polizia Stradale ed è stata posta in stato di fermo per scongiurare ulteriori rischi di provocare incidenti autostradali.

L’intervento delle forze dell’odine

Le forze dell’ordine hanno sottoposto la donna, rivenuta in evidente stato di ebrezza, ai dovuti controlli. In questa circostanza, l’etilometro ha riscontrato uno tasso alcolemico stimato come 6 volte superiore al limite consentito e fissato per legge a 3,10 g/l.

La donna, pertanto, è stata denunciata per guida in stato di ebrezza mentre la patente di guida le è stata sospesa a data da destinarsi. Inoltre, è stata emessa nei suoi confronti una sanzione per guida contromano in autostrada che comporta la revoca della patente di guida, il fermo amministrativo dell’auto per un periodo complessivo di tre mesi e una multa amministrativa di importo variabile fissato tra i 2.000 e i 8.200 euro.