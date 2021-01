Secondo alcuni esperti il Burian potrebbe arrivare in Italia a partire dal 17 gennaio determinando una drastica diminuzione delle temperature

Mentre continua il maltempo in Italia, gli esperti prevedono che a partire dal 17 gennaio il Burian potrebbe arrivare in Europa, portando nel nostro paese neve e una drastica diminuzione delle temperature.

Arriva il Burian?

Secondo alcuni esperti, il Burian potrebbe arrivare sull’Italia a partire dal 17 gennaio.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un vento gelido con raffiche che possono raggiungere i 100 km/h che soffia sulle lande siberiane, le steppe kazake e le pianure della Russia.

Principali caratteristiche

Le sue principali caratteristiche di questa corrente d’aria gelida è quella di trasformare le eventuali precipitazioni portate dalle nubi in bufere di neve e in ogni caso di far scendere in poco tempo le temperature, anche fino a 10°.

L’ultima comparsa in Italia

Insomma, tra una settimana, il maltempo che sta causando disagi in Italia, potrebbe addirittura peggiorare. Per il momento si tratta di un’ ipotesi che potrà essere confermata solo nei prossimi giorni. L’ultima comparsa del vento gelido in Italia risale al febbraio del 2018.