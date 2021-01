Il deejay italiano Joseph Capriati era stato accoltellato dal padre durante una lite familiare: sta meglio.

Migliorano le condizioni del noto deejay internazionale Joseph Capriati, che nella giornata di venerdì 8 gennaio è stato accoltellato dal padre, C.P di 61 anni, a seguito di una violenta lite familiare. Il giovane era stato portato, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano a seguito della lite sfociata.

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, non ha perso occasione di comunicare ai propri cittadini la buona riuscita dell’intervento effettuato oggi, domenica 10 gennaio.

Joseph Capriati accoltellato dal padre

L’artista è stato accoltellato al petto dal padre dopo una violenta discussione, nata per motivi futili. Il ragazzo è stato trasferito subito in ospedale. Quanto al padre, invece, è stato condotto in carcere. Ora dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Sollievo per il sindaco di Caserta, una volta appreso che l’intervento sul suo concittadino era andato nel migliore dei modi.

Queste le parole di Marino: “L’intervento al quale è stato sottoposto Joseph Capriati è andato bene. Ora non ci resta che pregare per lui”.

E ancora: “Forza Joseph! Ti aspettiamo presto nuovamente in Comune per programmare insieme qualche bella iniziativa per la nostra città. La tua Caserta è con te”. Il sindaco ha corredato il suo post con una foto di qualche tempo fa che lo ritraeva assieme al giovane.

Il deejay da qualche tempo aveva scelto di vivere in Spagna.

Tuttavia, a causa della pandemia, era rientrato in Italia. Di recente aveva annunciato un progetto con Enzo Avitabile