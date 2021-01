La palazzina è crollata a causa del maltempo in Puglia: era disabitata.

Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Puglia. Dopo due giorni di pioggia quasi ininterrotta la Protezione Civile, per domenica 10 gennaio, ha diramato un’allerta meteo gialla. I danni già registrati nella Regione nel corso del weekend sono tuttavia già tanti.

Nel Barese una palazzina disabitata è crollata completamente.

Il maltempo in Puglia

Il maltempo in Puglia non sembra destinato a placarsi nelle prossime ore. La Protezione Civile ha annunciato che continueranno ad esserci in diverse province precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Il crollo della palazzina

A Modugno, in provincia di Bari, una palazzina è crollata sotto le forti precipitazioni. La struttura, già compromessa, ha ceduto.

Era disabitata da dieci anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Nel crollo le tubature del gas sono state compromesse, per cui è stato necessario evacuare anche la palazzina a fianco per concludere le operazioni.

Le frane a Foggia

Nella provincia di Foggia, invece, si sono verificate diverse frane. La statale 90 “delle Puglie” è stata provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Orsara di Puglia.

L’Anas sta provvedendo alla gestione alternativa della viabilità in attesa che la carreggiata torni ad essere percorribile in sicurezza.