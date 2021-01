Papa Francesco parla dei temi caldi del momento: dal vaccino anti-Covid all'assalto al congresso negli Usa.

Papa Francesco, nella residenza Santa Marta in Vaticano, ha parlato in esclusiva mondiale con il giornalista Fabio Marchese Ragona. La lunga ed interessante intervista andrà in onda domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5. Il Pontefice nel corso di questa ha toccato i temi caldi del momento: dalla pandemia di Coronavirus fino all’assalto al Congresso negli Stati Uniti.

Successivamente in prima serata andrà in onda “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente“, un film prodotto da Mediaset che racconta la storia personale del Santo Padre, dall’Argentina all’Italia.

Il vaccino contro il Covid

“Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri. La settimana prossima inizieremo a farlo qui, in Vaticano, ed io mi sono prenotato.

Si deve fare”, ha detto Papa Francesco in base alle anticipazioni rilasciate. Il Santo Padre ha lanciato in questo modo un messaggio chiaro a negazionisti e no-vax. Soltanto pochi giorni fa, proprio a causa delle complicanze del Covid-19, è venuto a mancare il suo medico personale.

L’assalto a Capitol Hill

Il Pontefice, inoltre, ha condannato l’assalto al Congresso negli Stati Uniti: “Sono rimasto stupito. Anche nella realtà più matura sempre c’è qualcosa che non va, di gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune.

Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto vedere bene perché così si può mettere il rimedio. Sì, questo va condannato, questo movimento così, prescindendo dalle persone“.

E ha aggiunto: “La violenza sempre è così, no? Nessun popolo può vantarsi di non avere un giorno un caso di violenza, succede nella Storia, ma dobbiamo capire bene per non ripetere, imparare dalla Storia“.