Accade a Milano dove una persona è risultata positiva al virus nonostante non si fosse sottoposto al tampone. Ci sono altre segnalazioni.

Un caso avvenuto a Milano ha fatto discutere. Una persona è risultata positiva al Coronavirus. Fin qui tutto nella norma se non che il soggetto in questione non si sarebbe mai sottoposto al tampone. Il caso appena citato sarebbe uno dei tanti che sarebbe stato segnalato all’ats così come ha riportato il “Corriere della Sera”.

La vicenda in particolare nonostante non sia affatto comune potrebbe comunque capitare specie qualora ci siano casi di omonimia. Ecco quindi che uno dei consigli almeno in apparenza più semplici è quello di fornire il proprio codice fiscale, in modo che possa essere fugato ogni dubbio.

Risultato positivo senza fare il tampone

Era risultato positivo al Coronavirus, ma non ha mai fatto il tampone. Accade a Milano dove una persona si è rivolto al suo medico di base chiedendo come mai risultasse in quarantena pur non essendosi mai sottoposto al test.

Il Corriere della Sera che ha rilanciato la notizia ha spiegato l’accaduto specificando come la segnalazione di un caso sospetto sia strettamente collegata all’esito del tampone qualora quest’ultima parta dai medici di base. Diversamente qualora si scegliesse la strada di rivolgersi ad un laboratorio privato le possibilità di eventuali incidenti di percorso potrebbero aumentare.

Ad ogni modo questo non sarebbe un caso isolato, ma sarebbero già partite decine di segnalazioni.

In ogni caso onde evitare di incappare in una simile situazione è fortemente raccomandato fornire al momento del tampone il codice fiscale.