Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente d’auto a Roma, in via della Storta. L’impatto ha causato la morte sul colpo di una 47enne.

L’incidente che ha causato la morte di una donna di 47 anni è avvenuto a Roma ed è stato caratterizzato da un violento schianto, probabilmente frontale, tra due auto.

Roma, incidente d’auto: morta 47enne

Lo scontro automobilistico che ha causato il decesso di una 47enne si è verificato nella zona nord di Roma, in prossimità del numero civico 352 di via della Storta, verso le ore 11:00 di domenica 10 gennaio.

I due veicoli coinvolti nell’impatto sono stati una Opel Meriva guidata da un giovane di vent’anni e una Dacia Sandero, di proprietà della donna rimasta vittima dell’incidente.

L’accaduto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine che sono rapidamente intervenute. Insieme alle pattuglie del XIV gruppo Montemario della Polizia Locale, si sono recati sul luogo anche i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte sul colpo della conducente italiana.

Il ragazzo, invece, è stato rinvenuto in forte stato di shock e, pertanto, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto a test antidroga e alcol test.

Le dinamiche dell’incidente

Gli agenti di polizia stanno lavorando alla ricostruzione delle dinamiche che hanno causato lo schianto mortale tra le due vetture, al momento poste sotto sequestro.

Per effettuare tutti i rilievi necessari, i poliziotti hanno chiuso al traffico per svariate ore il tratto di strada in cui si è consumata la drammatica vicenda ossia l’area di via della Storta compresa tra via Bronzolo e via Montagnana.