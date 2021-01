Un team di ricerca dell'Università di Milano ha scoperto un nuovo paziente 1 del coronavirus in Italia: la donna avrebbe avuto il virus a novembre.

Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sul British Journal of Dermatology, sarebbe stato trovato un nuovo paziente 1 del coronavirus in Italia. Si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni che a novembre 2019 aveva effettuato una biopsia della pelle su cui è stata documentata la presenza dell’infezione.

Scoperto nuovo paziente 1 del coronavirus

Ad effettuare la scoperta è stato un team di ricercatori dell’Università Statale di Milano guidati da Raffaele Gianotti e in collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro diagnostico italiano. Analizzando una biopsia della pelle che una donna milanese di 25 anni aveva effettuato per una dermatosi atipica hanno rilevato la presenza del Covid. L’esame risale al 10 novembre 2019. Prima dunque del 21 novembre, data in cui si pensava avesse contratto l’infezione quello che fino ad oggi veniva considerato il paziente uno.

In questo caso si trattava di un bambino, sempre di Milano, che in tale giorno aveva iniziato a manifestare febbre, tosse e rinite. Recatosi in ospedale il 30 novembre con sintomi respiratori e vomito, l’1 dicembre 2019 gli erano comparse delle macchie sulla pelle che avevano fatto pensare si trattasse di morbillo. Quattro giorni dopo, il 5 dicembre, i medici gli effettuarono tampone orofaringeo per il morbillo su cui mesi dopo è stato scoperto fosse presente il coronavirus.

Tre mesi prima dunque del primo paziente diagnosticato positivo a Codogno.

Con questa nuova scoperta si va ancora più indietro nel tempo al 10 novembre, avvalorando dunque l’ipotesi che l’infezione circolasse in Italia già dall’autunno del 2019 prima ancora che si avessero notizie dalla Cina.