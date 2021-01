Covid, Antonella Viola: “Da noi servono misure dure”

L’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola sostiene che per poter fronteggiare il virus serviranno ancora misure dure.

Durante questo periodo non solo in Italia, ma anche in tutta Europa i contagi non esitano a scendere, anzi la curva dei contagi si sta facendo via via sempre più preoccupante. Questo è anche il punto di partenza da cui Antonella Viola ha posto il suo intervento durante la puntata di otto e mezzo nella quale l’immunologa, in collegamento da Padova ha toccato molti punti fondamentali in primis quello di attuare delle misure “dure” precisando inoltre come non si debba assolutamente arretrare.

Al contempo l’immunologa dell’Università di Padova ha dato una soluzione chiara: attuare la campagna vaccinale però con una bassa incidenza dei contagi. “Per noi non è il momento di mollare”, ha dichiarato.

Antonella Viola, servono misure dure

“Anche da noi servono delle misure dure, non possiamo in questo momento allentare, siamo circondati. Abbiamo bisogno di poter attuare la campagna di vaccinazione con una minore circolazione del virus per cui abbiamo bisogno di regole estremamente restrittive ancora per uno o due mesi anche noi”, a dirlo l’immunologa dell’Università di Padova nel corso della trasmissione “Otto e mezzo” in collegamento da Padova ha fatto un bilancio di quali dovrebbero essere le prossime mosse al fine di uscire da questa emergenza sanitaria.

L’immunologa ha poi messo in evidenza come a fare la differenza sarà la campagna di vaccinazione che dovrà essere messa in atto con una bassa incidenza di contagi che potremmo avere con l’arrivo della bella stagione: “Come ho già detto tante volte riusciremo a venirne fuori soltanto con il cambio di stagione accompagnato naturalmente dalla campagna di vaccinazione.

Per cui non è il momento di mollare”.