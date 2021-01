Covid-19 Sondrio, l’allarme dei medici: “Corsie piene di malati”

La situazione è veramente delicata, il personale sanitario sta combattendo ormai da mesi contro l’emergenza.

La provincia di Sondrio torna a preoccupare per l’emergenza Covid-19. Secondo gli ultimi dati riportati dall’azienda sanitaria si registrano decine di ricoverati in pochi giorni. L’ospedale Morelli è attualmente la struttura che nell’intera zona provinciale si occupa delle cure contro il Coronavirus.

I numeri iniziano a preoccupare e non poco: il personale sanitario chiede delle misure adeguate e di supporto.

Covid-19 Sondrio, la situazione

La paura per la risalite dei contagi è molto alta e proprio per questo si sta cercando di offrire delle soluzioni adeguate che, inoltre, si uniscono ai provvedimenti per frenare la diffusione. Nel frattempo l’Ats della Montagna, in collaborazione con la Regione Lombardia, ha avviato un bando per nuove strutture in grado di ospitare la campagna di vaccinazione.

Durante la prima ondata del Covid, avvenuta durante i precedenti mesi, questa zona era stata quasi risparmiata dalla diffusione dei contagi. Adesso, invece, il numero dei positivi aumenta e l’autorità sanitaria valuta possibili contromisure.

Gli ultimi dati

Attualmente il numero delle persone che hanno ottenuto il vaccino in tutta Italia supera le 715mila unità: quasi 84mila i cittadini lombardi vaccinati, oltre 1.100 nella sola provincia di Sondrio. Secondo l’ultimo bollettino, pubblicato lunedì 11 gennaio, in Lombardia si registrano 1.488 nuovi positivi e 62 vittime.

Nella sola provincia di Sondrio, invece, i casi sono 6. In Italia il numero dei nuovi casi di Covid è di 12.532 unità: si sta purtroppo per toccare quota 80mila vittime in tutta la penisola.