A seguito del forte aumento di casi di Covid in Sicilia, il comune di Gela ha attivato la zona rossa anticipando l'imminente ordinanza regionale.

Continua l’aumento di nuovi casi di Covid in Sicilia, con diverse località che hanno già annunciato l’istituzione della zona rossa in anticipo rispetto alla prevista ordinanza regionale che dovrebbe essere emanata a breve dal presidente Nello Musumeci. Tra le città che in queste ultime ore hanno disposto forti restrizioni la più importante è sicuramente Gela, in provincia di Caltanissetta, il cui primo cittadino Lucio Greco ha da poco vietato la circolazione a piedi per i residenti imponendo inoltre la chiusure delle attività commerciali.

Sicilia, annunciata zona rossa a Gela

Poche ore fa il sindaco Greco ha infatti inoltrato al presidente Musumeci la richiesta di poter attivare la zona rossa sul territorio gelese, che sempre secondo Greco dovrebbe entrare in vigore nel giro di massimo un paio di giorni: “Ne ho parlato con le autorità preposte e siamo in attesa del provvedimento. […] È un lockdown totale. I gelesi dovranno rimanere a casa, non potranno circolare a piedi, in più saranno sospese tutte le attività commerciali”.

Al momento a Gela sono presenti 737 persone positive, delle quali 385 rimaste contagiate a partire dallo scorso 1 gennaio. È stato proprio questo drastico aumento dei contagi sul territorio a indurre il sindaco a disporre la zona rossa, provvedimento che segue di pochi giorni quelli già emanati nei comuni di Ravanusa, Santa Flavia e Capizzi, rispettivamente nelle province di Agrigento, Palermo e Messina.