Un padre separato è stato multato per aver violato le norme relative al coprifuoco stabilite per contrastare la diffusione del coronavirus mentre si stava recando dalla figlia malata.

Padre separato multato per violazione del coprifuoco

Domenica 20 dicembre 2020 un imprenditore locale è stato sorpreso dalla polizia in piazza Vittorio Veneto, a Torino, ed è stato sanzionato per non aver rispettato il coprifuoco anti-Covid.

Il soggetto, un padre separato che si stava dirigendo presso l’abitazione della figlia malata, è stato bloccato dalle forze dell’ordine mentre si trovava alla guida della sua Smart. Al momento del fermo, l’uomo ha informato gli agenti di pattuglia dei motivi che lo avevano spinto a uscire di casa per raggiungere la sua famiglia, dopo essere stato informato dalla ex-moglie circa il malessere della figlia. I poliziotti, tuttavia, hanno decretato che non sussistesse alcuno stato di necessità e, pertanto, l’imprenditore è stato multato per aver violato le norme anti-Covid relative al coprifuoco.

La sanzione rilasciata impone il pagamento di 533 euro.

Il sostegno dell’associazione Globoconsumatori

La vicenda avvenuta il 20 dicembre scorso non è stata resa nota finché non è stata diffusa la denuncia effettuata all’associazione Globoconsumatori. L’associazione, infatti, ha scelto di assistere il padre separato dichiarando che le forze dell’ordine non hanno adeguatamente provveduto a verificare lo stato di necessità indicato dall’uomo multato.

Il caso è stato presentato al prefetto che dovrà esprimersi in merito all’accaduto.