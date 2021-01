Secondo Vaia, entro questa estate l'Italia avrà il proprio vaccino contro il Covid 19

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, ha parlato del vaccino Covid che sarà presto prodotto in Italia. Il professore ha parlato ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).

Sul vaccino Reithera, ha detto: “È da poco iniziata la fase 2, poi ci sarà la fase 3. Nella fase 1 questo vaccino non ha dato nessun effetto collaterale serio, nessuna reazione avversa”.

Vaccino Covid Italia

Ma non è finita. Il vaccino “soprattutto è stato immunogenico, ovvero l’organismo in cui è stato inoculato il vaccino ha prodotto sia anticorpi che linfociti t. E non ci sarebbe bisogno della seconda dose, ma questo dovrà essere confermato in fase due e fase tre.

Immaginiamo che il governo, come già annunciato, calerà una fiche sul nostro vaccino che, con una produzione di 100 milioni di dosi, renderà l’Italia autosufficiente“.

“Siamo a buon punto – incalza Vaia -, è probabile che sarà pronto a giugno-luglio, se si verificheranno due condizioni: la prima è che lo Stato italiano ci dia il suo sostegno in termini di finanziamento e questo lo do per scontato, la seconda condizione è che anche gli Stati latino-americani ci diano la possibilità di sperimentare fase 2 e fase 3“.

Il vaccino dovrebbe inoltre essere adeguato anche alle varie varianti Covid. “Durante questa estate in Italia ha circolato molto la variante iberica, che non ha dato nessun aumento della patogenità. Ad oggi vediamo un’alterazione morfologica non sostanziale della proteina spike. In ogni caso sembra che i vaccini coprano tutte le varianti finora conosciuta”.