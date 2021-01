Gli agenti sono stati costretti a speronare l'auto e a sparare agli pneumatici: l'autista della Ford Fiesta ha viaggiato per 40 km in contromano.

Dopo la notizia della 44enne ubriaca che ha percorso molti chilometri in contromano lungo autostrada A4, in direzione Torino-Milano, un uomo di 34 anni ha viaggiato in contromano per 40 km sull’autostrada A1, da Rioveggio (alle porte di Firenze).

Subito è scattato il panico tra gli automobilisti. Fondamentale l’intervento della polizia, che ha dovuto speronare l’auto e a sparare agli pneumatici per fermare il 34enne alla guida.

34enne in contromano sulla A1

L’uomo, con cittadinanza americana, era a bordo di una Ford Fiesta. È entrato in autostrada a Rioveggio, in un tratto chiuso per lavori, e ha percorso circa 40 km fino alle porte di Firenze. Interrotto il tratto interessato ai lavori, la polizia è intervenuta per fermare l’auto.

Per farlo, gli agenti sono stati costretti a speronarlo e hanno persino sparato alcuni colpi di pistola alle gomme della Ford, al cui interno sono stati trovati una falce, un’ascia e un coltello, ma anche degli oggetti da campeggio.

Immediato l’arresto del 34enne. L’uomo è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L’autista ha deciso di non parlare se non in presenza del suo avvocato, così ha continuato a ripetere, senza dare spiegazioni sull’accaduto. Agli agenti che lo hanno interrogato ha detto che non era sua intenzione fare del male agli altri viaggiatori presenti in autostrada. Il suo gesto, a sua detta, sarebbe stato dettato solo dall’adrenalina.

Il cittadino italoamericano è originario di Vicenza ed è marmista di professione. La sua auto è stata fermata dagli agenti della polizia stradale tra Barberino di Mugello e Sesto Fiorentino, all’altezza dell’area di servizio Corzano in direzione di Roma. Appena l’uomo si è accorto degli agenti ha cercato di fuggire, inserendo la retromarcia. Intanto l’uomo è stato sottoposto ad alcol test, che è risultato negativo, e gli è stata revocata la patente. Nelle prossime ore sarà processato per direttissima.