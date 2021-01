Il passeggero avrebbe fatto cadere entrambi dal mezzo, riportando conseguenze peggiori.

Un uomo di 51 anni ha riportato gravi conseguenze in seguito a un incidente a bordo della moto. La persona di Trieste presenta un trauma cranico dopo la rovinosa caduta avvenuta nella galleria San Vito. Secondo le informazioni raccolte l’uomo sarebbe caduto dal mezzo a due ruote facendo un volo di diversi metri: a bordo vi era anche un 47enne che stava guidando la moto.

Cadono dalla moto, incidente a Trieste

Il passeggero era senza casco e si sarebbe addormentato molto probabilmente a causa dell’alto tasso alcolemico riscontrato. Non stava guidando, ma ha comunque trascinato il conducente della Kawasaki su cui entrambi erano saliti. La persona aveva accettato il passaggio da un amico, dopo aver bevuto oltremodo. Il conducente è in condizioni che attualmente non destano preoccupazione, discorso differente invece per il 51enne che si trova in prognosi riservata.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi che, intanto, hanno bloccato la zona per alcune ore. Nel frattempo è arrivato sul luogo dell’incidente anche il personale sanitario che ha trasferito i feriti in ospedale. Il più grave è attualmente ricoverato nel nosocomio di Cattinara in rianimazione. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 14 gennaio. La polizia locale, dopo i rilievi, ha scoperto che anche il conducente era positivo all’alcol test.

