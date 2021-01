Per il weekend di sabato 16 e domenica 17 gennaio è in arrivo neve e gelo da Nord a Sud. Attese nevicate persino in Calabria e Sicilia.

Dopo il freddo di martedì 12, il meteo di sabato 16 gennaio prevede gelo e nevicate in tutta Italia: l’aria gelida in arrivo dalla Russia comporterà un brusco abbassamento delle temperature.

Previsioni meteo 16 gennaio

È in arrivo il freddo da Nord a Sud: si prevede un fine settimana all’insegna del gelo e della neve anche in pianura.

Venerdì 15 gennaio si prevedono schiarite al Nord-Est e lungo l’Adriatico. Nubi a tratti compatte nel resto del Paese, con piogge e rovesci su bassa Campania. Colpite dalla pioggia altre Regioni del Sud, come Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Oltre 600-1000 metri sull’Appennino meridionale sono attese nuove nevicate. A inizio giornata possibili precipitazioni su Alpi centro-occidentali. Nella zona è prevista neve anche a quote collinari. In mattinata non si escludono locali piogge sul Tirreno.

Sabato 16 gennaio è previsto l’arrivo di aria fredda dalla Russia. Al Nord si attendono gelate. Non si escludono abbondanti nevicate anche a bassa quota. Prevista pioggia al Sud, dove potrebbe cadere qualche fiocco di neve sui settori più meridionali della Calabria e quelli nord-orientali della Sicilia.

Un brusco abbassamento delle temperature è previsto per sabato 16 gennaio, che ovunque resteranno intorno agli zero gradi.

Non mancherà il sereno, ma anche estese gelate al centro-nord. Attesa la nebbia a nord-ovest. Al Sud si attendono piogge, rovesci e possibili nevicate in Calabria e Sicilia. Soffieranno anche forti venti freddi, soprattutto sul versante ionico.

Le condizioni meteo peggioreranno nel corso del fine settimana. Per domenica 17 gennaio, infatti, si prevede pioggia in Liguria e ancora nevicate anche a bassa quota sull’Emilia centro-orientale. Rovesci in Campania, Calabria e Sicilia.