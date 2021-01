Un sub ha riconsegnato la fede nuziale ad una donna che l'aveva persa trent'anni prima al mare.

È una storia a lieto fine quella di Ignazia Arru e Massimo Bene. Nel 1991 erano due giovani sposini della Sardegna in vacanza al mare, ma qualcosa andò storto. La donna, infatti, un giorno perse la fede in acqua. Un grande dolore, proprio in virtù del recente matrimonio.

Trent’anni dopo, tuttavia, l’anello è stato ritrovato.

Il ritrovamento della fede

Era il 1991 quando Ignazia Arru, di Settimo San Pietro in provincia di Cagliari, perse perso la sua fede nuziale mentre era al mare a Guventeddu. Un triste evento a soli otto mesi dal matrimonio con Massimo Bene. La donna si era ormai rassegnata, ma Luca Lobina, mentre faceva pesca subaquea proprio in quella zona ha clamorosamente fatto il ritrovamento dell’anello a trent’anni di distanza.

Ritenendo che qualcuno potesse stare ancora cercando l’oggetto dal profondo valore affettivo, il sub ha pensato di portarla alle forze dell’ordine di Palu.

Gli agenti della Questura non sono riusciti a risalire prontamente alla legittima proprietaria. Soltanto grazie ad un tam tam sui social si è arrivati a Ignazia Arru, che non credeva ai suoi occhi. La donna se ne è riappropriata con gioia ed il marito Massimo Bene nel Municipio di Pula ha avuto l’onore di rimetterle al dito la fede come trent’anni prima.

Un grazie speciale al giovane sub che lo ha permesso.