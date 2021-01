GF Vip, confessione di una concorrente: “Tommaso era nudo”

Il sogno particolarmente strano di una concorrente del Grande Fratello Vip, raccontato durante una confessione inaspettata.

Dalla data di inizio del Grande Fratello Vip sono passati diversi mesi e alcuni concorrenti iniziano a dare spazio a deliri e anche a pensieri “scabrosi”. Una concorrente del reality show di Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad una confessione davvero inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole.

La confessione di Maria Teresa Ruta

La concorrente in questione è Maria Teresa Ruta, che ha trascorso una notte davvero molto tormentata all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo il forte crollo di nervi avuto nei giorni scorsi, la concorrente si è lasciata andare a pensieri considerati “scabrosi” su un suo compagno di avventura. Sicuramente, dopo così tanti giorni di reclusione, la mente inizia a fare pensieri molto strani. La gieffina ha raccontato di aver fatto un sogno decisamente inaspettato, parlando con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola nella veranda.

“Ho sognato Tommaso nudo con un rigatone addosso e io dovevo mangiarlo” ha dichiarato Maria Teresa Ruta.

Le due coinquiline si sono subito incuriosite e volevano sapere se alla fine del sogno ha mangiato questo rigatone sul corpo di Tommaso oppure no. La Ruta ha risposto di essersi svegliata prima di scoprirlo. Alcuni utenti del web hanno fatto notare che questi potrebbero essere segni di delirio per la reclusione troppo lunga, che sta iniziando a far saltare i nervi a tutti.

E i concorrenti non sanno ancora che il reality show ha subito un ulteriore prolungamento. Il rischio che qualcuno decida di abbandonare la casa è molto forte.