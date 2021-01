Il ministro Speranza: stop ai voli da e verso il Brasile a causa della preoccupazione generata dalla nuova variante di covid nel paese

Si aggrava sempre di più la situazione del Coronavirus in Brasile, a causa anche della nuova variante di Covid brasiliana, tanto che aumentano in queste ore i paesi europei che hanno deciso di bloccare i voli con il paese sud americano, Italia compresa.

Decisione confermata dal ministro della Salute Speranza, tramite un post su Facebook.

“Stop ai voli dal Brasile”: l’annuncio di Speranza

Il ministro della Salute Speranza, ha annunciato sulla sua pagina Facebook, lo stop a i voli provenienti dal Brasile: “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione.

È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

La variante brasiliana

La variante brasiliana fa paura e sempre più nazioni hanno deciso di chiudere il canale di comunicazione aereo con il Brasile. La variante, denominata P.1, in realtà sono due: la B.1.1.28 (K417N / E484K / N501Y), ribattezzata P.1, e la B.1.1.28 (E484K).

La variante brasiliana è stata sequenziata dall’Imperial College di Londra, che ha notato come abbia alcune caratteristiche comuni con la variante sudafricana. Ciò che preoccupa la comunità scientifica è il fatto che mostra una riduzione di circa 10 volte della neutralizzazione da parte di vari anticorpi. Inoltre, è responsabile anche di due casi di reinfezione in Brasile.

La variazione sembra nata a Manaus, città al limite con la foresta Amazzonica, e tutto sembra indicare che sia sorta in seguito al fatto che, la maggior parte della popolazione era già stata infettata durante la prima ondata, circa il 76% del totale mostrava gli anticorpi al Covid. Per non estinguersi, il virus avrebbe adotatto questa mutazione, diventando maggiormente contagioso. Questo è un fattore di ulteriore preoccupazione per gli scienziati perchè vorrebbe dire che il virus riesce ad aggirare gli anticorpi relativi alla prima forma di Covid, lasciando la popolazione scoperta dalla presunta immunità di gregge che avrebbe dovuto raggiungere. Ulteriori studi sono in atto per avere una visione completa della difficile situazione brasiliana.