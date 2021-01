Attimi di tensione a Modena dove una donna di 84 anni ha minacciato di suicidarsi dal tetto di una palazzina. Salvata dalla Polizia.

Sarebbe potuto finire in tragedia il tentativo di una donna di 84 anni che ha minacciato nel pomeriggio di sabato 16 gennaio intorno alle ore 14 di togliersi la vita salendo sul tetto della palazzina nella quale risiede. Immediata l’allerta delle forze dell’ordine da parte dei vicini di casa della donna che giunti sul posto hanno avuto accesso al terzo piano dell’edificio accanto cercando a poco a poco di attrarre l’attenzione della donna conquistandone di fatto la sua fiducia.

I Poliziotti sono riusciti poi a salvare l’anziana che nel frattempo è crollata dal punto di vista emotivo. Stando a quanto appreso la donna è stata poi portata in ospedale dove sarebbe stata tenuta sotto osservazione.

Modena, anziana minaccia di suicidarsi

Stando a quanto appreso, l’allarme è stato dato dai vicini casa della donna che non appena l’hanno vista in bilico sul tetto hanno provveduto a chiamare la volante. Allertati anche gli operatori del 188 e i vigili del fuoco. La donna di 84 anni che sarebbe stata ritrovata in stato confusionale è stata trasportata in ambulanza fino all’ospedale accompagnata dagli agenti della Polizia artefici del salvataggio della donna.