Nessun problema per i richiami: Arcuri parla di dosi sufficienti per questa prima fase, ma evidenzia anche delle criticità.

La puntata del 17 gennaio di Domenica In, programma in onda nel pomeriggio su Rai 1, ha analizzato anche la questione del vaccino contro il Covid-19. Sulla questione hanno parlato Domenico Arcuri, responsabile per la gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia, mentre successivamente è stata la volta dell’immunologo Francesco Le Foche.

Vaccino Covid-19, Arcuri a Domenica In

Domenico Arcuri si è subito soffermato sulla questione dei vaccini e il ritardo annunciato dalla Pfizer in tutta Europa. “Con un preavviso di sole 48 ore – commenta Arcuri – ci è stato comunicato che ci saranno meno vaccini. Il governo italiano ha protestato con forza, la tutela della salute ha un valore non negoziabile: non si scherza su queste cose. Vorrei tranquillizzare tutti, abbiamo comunque una quantità di dosi sufficiente, seppur non alta, per garantire i richiami prevista dalla prima fase“.

L’idea dell’immunologo Le Foche

Dopo la partecipazione a Domenica In di Arcuri c’è stata anche quella del professionista sanitario Francesco Le Foche che sito è detto positivo. Il professionista sanitario ha comunque chiesto alle persone di prendere consapevolezza del problema sanitario che sta colpendo tutto il mondo. “Stiamo combattendo una dura battaglia da cui ne usciremo fuori. Devo dire che – afferma Le Foche – un medico ha il dovere morale di aiutare il malato.

Sulla questione vaccini credo che alla fine la sensibilizzazione sui pazienti avrà l’effetto sperato”.

Per quanto riguarda gli ultimi dati, emersi dal bollettino di domenica 17 gennaio, si registrano in Italia 12. 415 nuovi casi e 315 morti. Questi numeri arrivano comunque il primo giorno in cui entra ufficialmente in vigore il nuovo dpcm.