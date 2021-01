A Torre Annunziata due bambine dell'asilo sono risultate positive al Covid, così come un maestro delle elementari. Istituto chiuso fino a febbraio.

A Torre Annunziata due bimbe di un asilo sono risultate positive al Coronavirus e nelle stesse ore si è registrato anche il caso di un docente della scuola elementare. L’asilo è stato subito chiuso, mentre le due classi elementari dove insegna il maestro sono in isolamento.

Positivi a Torre Annunziata

Questi casi si vanno ad aggiungere al caso di un bambino risultato positivo in un’altra scuola elementare di Torre Annunziata. Si tratta di istituti diversi, ma i casi sono registrati tutti nella stessa città. Per questo motivo inizia a salire un po’ di preoccupazione, nonostante i contagi fino ad ora fossero molto contenuti.

Il sindaco Vincenzo Ascione ha spiegato che due piccole alunne del Quarto Circolo Didattico “Carlo Nunziante Cesaro” sono risultate positive e proprio per questo l’istituto è stato chiuso fino al 31 gennaio, così da consentire la santificazione straordinaria. In questi giorni, come spiegato dal dirigente scolastico Maria Pisciuneri, gli alunni torneranno alla didattica a distanza. I bambini dovranno sottoporsi a tampone molecolare e restare in isolamento fiduciario fino al secondo tampone di controllo.

Al circolo Giancarlo Siani si è registrato nello stesso momento un caso di positività per un maestro e due classi delle elementari sono finite in isolamento fiduciario. A dare la notizia il dirigente scolastico Lucia Massimo con una nota nella quale ha spiegato che “il personale in servizio nei giorni 18 e 19 gennaio nelle due sezioni e gli alunni presenti in quelle classi nelle stesse date” dovranno sottoporsi a tampone “per escludere che siano contagiati“. Anche in questo caso dovranno stare in isolamento fiduciario anche in caso di risultato negativo, fino ad un secondo tampone che dovranno effettuare non prima del 29 gennaio, ovvero del decimo giorno dall’ultimo contatto. Tutti gli studenti saranno in didattica a distanza.