Un assicuratore di Catania ha continuato a lavorare, ricevere clienti e fare la spesa anche se era positivo al Covid.

In questo momento in cui l’indice Rt, in Italia, è sceso sotto l’1, la situazione continua ad essere preoccupante. Nonostante questo, non tutte le persone sono disposte a rispettare le regole. Un assicuratore di 62 anni di Catania, per esempio, ha deciso di continuare a lavorare e condurre una vita normale nonostante fosse positivo al Covid-19.

Assicuratore positivo a Catania

Un assicuratore di 62 anni di Catania ha scoperto di essere positivo al Covid ma non se ne è preoccupato molto, né per sé, né per le persone con cui è entrato in contatto. L’uomo ha deciso di continuare ad avere una vita completamente normale e di continuare ad esercitare tranquillamente la sua attività. Questo vuol dire che è entrato senza problemi in contatto con i suoi clienti, oltre ad andare a fare la spesa ed altre attività personali.

L’assicuratore è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Linguaglossa.

La Procura di Catania ha disposto i domiciliari per violazione delle norme emanate per il contenimento della pandemia. L’uomo era positivo da diversi giorni, ma continuava a svolgere la propria attività lavorativa e andava spesso a fare la spesa all’interno di alcuni supermercati, come scoperto dai militari dell’Arma e della polizia locale. Secondo la Procura di Catania, con questo atteggiamento avrebbe “messo a repentaglio l’incolumità pubblica, sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a rischio di contrarre il virus“.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri nella sua sede di lavoro subito dopo aver ricevuto un cliente, che ovviamente era all’oscuro della positività del 62enne.