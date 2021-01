Meteo, continua il maltempo per alcune regioni della penisola. La protezione civile ha diramato un comunicato con allerta arancione in diverse regioni.

In base ai fenomeni previsti e in atto è stata valutata per lunedì 25 gennaio allerta arancione sul Molise occidentale sulle zone interne del Lazio, sull’intero territorio dell’Umbria e sui bacini nord-orientali dell’Emilia-Romagna.

Allerta meteo

Nell’utimo comunicato del 24 gennaio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 25 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Toscana, Umbria e Marche, in estensione dalla mattinata a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con raffiche di burrasca forte, specialmente sui settori costieri esposti e sulle zone appenniniche. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta gialla sulla Basilicata e sui bacini della Calabria tirrenica, sulle restanti zone del Lazio, l’Abruzzo, gran parte del Molise, sui bacini occidentali delle Marche e su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna.