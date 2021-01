Accade in provincia di Brescia. Una valanga ha travolto il Mortirolo uccidendo un giovane alpinista di 20 anni.

Dramma nel Bresciano nel comune di Monno dove non molto lontano nel Passo del Mortirolo a 2300 metri di altitudine una valanga ha travolto un giovane alpinista di venti anni. Stando a quanto ha riportato il giornale di Brescia, il giovane che si è trovato travolto dalla neve è stato recuperato grazie all’intervento del soccorso alpino che ha estratto il ragazzo ancora vivo.

Portato d’urgenza all’ospedale di Bergamo in codice rosso il giovane alpinista è morto poco dopo.

Stando a quanto appreso vi sarebbe anche una seconda persona coinvolta nella valanga rimanendo tutta illeso. Non sarebbe ancora noto se sia questa seconda persona ad avere allertato i soccorsi al fine di effettuare l’operazione di salvataggio del giovane nel quale sarebbero stati coinvolti anche almeno tre elicotteri, oltre alla Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

