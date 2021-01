Napoli, Ida Fiorbello: 37enne morta a causa di un male incurabile

Una donna napoletana di 37 anni, Ida Fiorbello, è morta dopo una lunga lotta combattuta contro un male incurabile: lascia il marito e il figlio di 2 anni.

La donna lascia il marito e il figlio di appena due anni.

La notizia della prematura scomparsa della 37enne è stata data da Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nonché cugino della vittima, tramite un post pubblicato su Facebook. Nel post, l’uomo ricorda Ida Fiorbello e racconta il proprio dolore con le seguenti parole: «Sono affranto! Questa notte è venuta a mancare mia cugina Ida Fiorbello. Per ogni essere umano il destino è qualcosa di imprevedibile, con te è stato ingiusto e crudele e ha voluto privarti troppo presto della gioia di veder crescere il tuo amato bambino.

Il solo pensiero è qualcosa di straziante! Nel cammino della vita, una volta cresciuti, è fisiologico che ci si allontani a causa del lavoro e degli impegni di ciascuno. La vita evolve, sfugge e spesso non ci rendiamo conto. In questi mesi, abbiamo pregato per te. Stavi combattendo una guerra. Eri una persona buona, solare, dinamica e anche se non avevamo modo di vederci spesso o sentirci sappi che hai lasciato un vuoto nel nostro cuore.

Ricordo quella lunga chiacchierata di qualche anno fa. Ci incontrammo per caso su un traghetto che, da Ischia, ci avrebbe accompagnato a Napoli. Entrambi di ritorno da impegni lavorativi e fu un’occasione ghiotta per parlare dei preparativi in vista del tuo matrimonio. Avevi gli occhi pieni di luce e di aspettative. I tuoi progetti erano chiari, l’amore per il tuo futuro marito, la famiglia e una casa così come desideravi. Il pilastro della tua vita… la famiglia! È stato un destino infame, tutti coloro che ti vogliono bene stanno vivendo un dramma ma sono certo di una cosa, che dalla tua nuova dimensione, la tua luce, il tuo amore continuerà a guidare il percorso di tuo figlio e di tutti quelli che hai amato. R.I.P Cuginetta».