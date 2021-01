Un gruppo di ragazzi ha deciso di aiutare gli anziani del loro palazzo ai tempi del Covid-19.

La pandemia di Covid-19, in alcuni casi, ha dato ampia mostra della solidarietà tra la popolazione. È ciò che è accaduto a Bari, dove un gruppo di giovani si è messo a disposizione delle persone più a rischio che abitano nel loro palazzo per dargli assistenza in questo momento difficile.

Si occuperanno di fare loro la spesa e di altre necessità, se ce ne sarà bisogno. Un gesto che ha commosso in tanti, tra cui anche Ilaria Capua.

L’annuncio dei ragazzi del secondo piano

“Per tutte le persone, anziani o con problemi fisici, siamo i ragazzi del secondo piano. Se avete necessità di fare spesa o per qualsiasi motivo, ci offriamo gratuitamente di aiutarvi. Le nostre nonne sono in Lucania e non possiamo aiutarle“.

Questo l’annuncio apparso in un condominio a Bari. A scriverlo dei ragazzi fuori sede, originari della Basilicata, rimasti lontani dalle proprie famiglie a causa del Covid-19. Non hanno, tuttavia, perso il loro senso di responsabilità e solidarietà. Il nobile messaggio ha così fatto il giro del web.

I complimenti di Ilaria Capua

Tra coloro che si sono complimentati con i ragazzi del secondo piano c’è anche la virologa Ilaria Capua: “Questo è il modo di correre questa maratona.

Bravissimi i ragazzi del secondo piano. E bravi i genitori che li hanno educati così”, ha scritto su Twitter.