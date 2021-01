Il virologo Roberto Burioni torna a dire la sua sui vaccini ritenendo attualmente una follia emettere un nuovo vaccino.

La situazione sul fronte dei vaccini appare in Italia e non solo alquanto critica con la riduzione della distribuzione delle dosi da parte di Pfizer e l’approvazione di AstraZeneca che è tardata ad arrivare. Ora il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni torna ad esprimere le sue perplessità riguardo alle attuali criticità relative ai vaccini.

Roberto Burioni ha dichiarato come sia una follia da parte dello Stato mettere a punto un nuovo vaccino quando non ci sarebbero sufficienti dosi dei due vaccini attualmente a disposizione.

Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo vaccino, che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una follia. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 28, 2021

“Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo vaccino, che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una follia”. Queste le parole del virologo del San Raffaello Roberto Burioni che su Twitter ha espresso parole critiche verso l’attuale fronte dei vaccini oltre che determinate scelte dello Stato, nella fattispecie quella di produrre un nuovo vaccino.

Sempre su Twitter il virologo si è vaccinato, pubblicando la foto della spilla che ne attesta la vaccinazione. Ha poi aggiunto: “Una casa farmaceutica fa un miracolo, mette a punto un vaccino in 11 mesi e salva il mondo. Letteralmente salva il mondo. Dovrebbero essere gli eroi del momento, il loro Ceo adorato dalle folle, invece riescono a fare la figura dei cattivi. Complimenti per la comunicazione”.