Altro che "Giorni della Merla", in Italia un fine gennaio con caldo da record.

In Italia si sta registrando un caldo tropicale, nonostante siano i cosiddetti “Giorni della Merla“. Quest’anno le temperature più rigide della stagione non si sono viste, almeno nel loro tradizionale periodo. Anche nelle Regioni del Nord, infatti, il clima è primaverile e, in alcuni casi, a tratti persino estivo.

Un fenomeno senza dubbio anomalo.

Il caldo anomalo in Italia

I cosiddetti “Giorni della Merla” (29, 30 e 31 gennaio) sono stati senza dubbio inediti in Italia. Niente freddo, bensì un caldo da record. Temperature estive, persino di notte, dal Nord al Sud, con picchi di 21° in Sicilia. Soltanto in Pianura, intorno ad Alessandria e Vercelli, si sono registrate temperature quasi prossime allo 0.

Il caldo tropicale, inoltre, non sembra essere intenzionato ad abbandonare l’Italia.

Le previsioni per la settimana dall’1 al 7 febbraio, infatti, non preannunciano temperature più rigide. A partire da mercoledì avrà inizio piuttosto un’altra ondata di caldo africano, addirittura più intensa e lunga di quella attuale. Soprattutto nel Centro e nel Sud le temperature saranno tra i 20° e i 25°, come se fossimo in prossimità dell’estate. Al Nord, invece, dovrebbe esserci più fresco.