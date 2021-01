Tragedia sulla via Appia nel comune di Pontinia. Un giovane 19enne si è schiantato con la sua auto contro un albero.

Aveva solo 19 anni Giacomo Truini, un giovane di Pontinia in provincia di Latina che è deceduto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio in seguito ad un violento incidente durante il quale il giovane sarebbe morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente non sarebbe ancora chiara. Stando a quanto appreso il 19enne Giacomo potrebbe aver perso il controllo del suo veicolo dopo aver sterzato bruscamente nel tentativo di evitare un cane. Questo avrebbe poi portato il giovane a schiantarsi contro un pino. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Stando a quanto appreso, vigili del fuoco e soccorsi hanno trovato il 19enne tra le lamiere del veicolo. Tuttavia per il giovane Giacomo a nulla sarebbero serviti i soccorsi del 118 che non ha potuto fare se non dichiarare il decesso del ragazzo.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul posto la Polizia Stradale ha provveduto ad eseguire le analisi del caso.

Il corpo del ragazzo nel frattempo sarebbe stato posto all'obitorio in attesa dell'autopsia.