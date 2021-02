Tragedia sul Monte Vareno in provincia di Brescia. Una coppia di genitori è morta scivolando da un dirupo perdendo la vita.

Una domenica da incubo sul Monte Vareno dove una coppia di genitori si è recata per fare una passeggiata in un tratto in estate molto frequentato. I due 35 anni anni lei e 40 lui erano insieme alla loro bimba di cinque anni.

Poi il dramma. La mamma è scivolata giù da un dirupo cadendo per centinaia di metri perdendo la vita. Deceduto anche il padre nel disperato tentativo di salvare la vita alla donna.

Per entrambi non c’è stato nulla da fare. Immediati i soccorsi con delle squadre di soccorso alpino oltre a carabinieri, vigili del fuoco e gli operatori sanitari. Illesa la figlia coppia affidata ad una coppia di amici che sarebbe stata testimone della tragedia.

Per una famiglia milanese avrebbe dovuto essere una giornata tranquilla, invece è sopraggiunta la tragedia. La coppia si era recata infatti sul Monte Vareno e nello specifico ad Angolo Terme in provincia di Brescia.

Con la coppia la loro bambina di appena cinque anni. Mentre la coppia si trovava in un tratto di strada sterrato è sopraggiunta una slavina in seguito alla quale la madre è scivolata cadendo da un dirupo per centinaia di metri. Con lei il marito scivolato anche lui nel tentativo di recuperare la donna. Entrambi hanno perso la vita.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino con operazioni di soccorso aereo da parte di Areu. Intervenuti anche il 118 con l’ambulanza oltre a vigili del fuoco e Forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso stando a quanto appreso sono durate diverse terminando intorno alle ore 17. Salva la bambina che è rimasta con una coppia di amici, presente nel momento della drammatica vicenda.