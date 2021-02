Ciro Cozzolino è morto nel giro di pochi giorni dopo avere contratto il Covid-19.

Ciro Cozzolino è una delle tante vittime del Covid-19 in Italia. In circa dieci giorni il virus ha portato via il cinquantacinquenne di Castellammare di Stabia. Prima a contagiarsi era stata la madre, successivamente anche il figlio. Quest’ultimo non ce l’ha fatta nel giro di pochissimi giorni, mentre l’anziana lotta ancora in ospedale, nel reparto di terapia intensiva, contro la malattia.

I suoi concittadini sono in profondo lutto per la prematura scomparsa.

Chi era Ciro Cozzolino

Ciro Cozzolino era un uomo molto benvoluto. Dipendente dell’Alenia, società italiana del settore aeronautico, aveva una grande passione per la musica, tanto che amava costruire altoparlanti e talvolta si dilettava come deejay. È morto, a soli 55 anni, al Covid Hospital di Bosco nella notte di domenica 31 gennaio, lasciando amici e conoscenti attoniti. La madre, 77 anni, è ancora in terapia intensiva.

“Questo maledetto virus ci porta via una gran bella persona, un grande artigiano, sempre sorridente e disponibile con tutti“.

Questo il messaggio apparso sul gruppo Stabiesi 100% su Facebook. “E mo gli amplificatori e le casse chi li crea più? Rip Ciro“, scrive un amico. Immenso il dolore di chi lo amava.