Ospite a Domenica In il consulente del Ministro Walter Ricciardi ha dichiarato come servirebbe in questo periodo una zona rossa.

“Il virus va anticipato, non inseguito. Quello che servirebbe ora è una zona rossa adeguatamente rispettata, abbiamo visto che i Paesi che lo hanno fatto per tempo ora hanno una vita praticamente normale”. A dirlo il consulente del Ministro della Salute Walter Ricciardi nel corso della trasmissione Domenica In alla vigilia del passaggio in zona gialla per molte regioni italiane.

Secondo Ricciardi ciò che servirebbe sono delle misure drastiche e restrittive che tuttavia permettono di ritornare alla vita normale quanto prima mettendo in luce come molti sacrifici siano stati vanificati durante il periodo estivo.

Covid, Ricciardi: “Il virus va anticipato”

Ospite di Domenica In Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute ha chiesto la zona rossa. Una scelta questa secondo il consulente del Ministro che permetterebbe di ritornare alla vita normale in tempi celeri.

Nell’intervento ha poi proseguito facendo un bilancio di ciò che è successo durante il periodo e gli errori commessi: “D’estate abbiamo sottovalutato la capacità del virus di tornare, e non abbiamo fatto investimenti sulle scuole, nei trasporti, abbiamo un po’ sprecato tutto il lavoro fatto prima. Per motivi psicologici: la gente a lungo andare si stanca, e i politici non hanno spiegato che le misure restrittive sono necessarie anche per l’economia.

In altri Paesi sono state prese decisioni coraggiose”.

Sulle criticità della zona gialla ha dichiarato: “la zona gialla è un problema. Come è stata interpretata è una specie di liberi tutti, la gente si prende giustamente tutti gli spazi che la legge consente. Se autorizzi a entrare nei negozi la gente lo fa. Io in questo momento avrei chiuso tutto, pretendendo però dalle autorità di riprendere il tracciamento”.