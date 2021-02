Dopo la tragedia sul Monte Vareno nel quale è morta una coppia, gli amici hanno lanciato una raccolta fondi a sostegno della figlia di 5 anni.

Una tragedia ancora impossibile e difficile da spiegare quella avvenuta sul Monte Vareno in provincia di Brescia dove Fabrizio Marchi e Valeria Coletta sono morti scivolando da un dirupo per centinaia di metri, il tutto davanti alla loro bambina di cinque anni.

Ed è per lei che gli amici della giovane coppia rispettivamente di 35 e 40 anni hanno lanciato una raccolta fondi. “Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita”, hanno scritto gli amici della coppia. Nel frattempo le Salme delle vittime sono ritornate ai propri cari, ma le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per capire se questa terribile tragedia poteva essere evitata.

Monte Vareno, raccolta fondi per la figlia

“Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all’improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina”. Questo il pensiero che gli amici di Fabrizio e Valeria la coppia di 40 e 35 anni che il 31 gennaio è deceduta dopo essere scivolati per centinaia giù da un dirupo per centinaia di metri dal passo della Presolana in provincia di Brescia.

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi della figlia della coppia rimasta orfana alla tenera età di 5 anni.

Proprio per garantire un futuro sereno alla piccola, gli amici della coppia deceduta ha lanciato una raccolta fondi raccogliendo nel giro di poche ore già 10.000 euro. “Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita. Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore”, hanno dichiarato gli amici.