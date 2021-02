Campania, incidente stradale: bambino di 4 anni morto nel Cilento

Un bambino di 4 anni è morto a causa di un incidente stradale, avvenuto in Cilento. La madre e la sorellina del piccolo sono state trasferite in ospedale.

Un tragico incidente d’auto si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 1° febbraio, in provincia di Salerno, provocando la morte di un bimbo di 4 anni.

Incidente stradale, morto bambino di quattro anni

Un bambino di 4 anni è deceduto a causa di un incidente stradale, avvenuto in località Verduzio, nel comune di Casal Velino, in provincia di Salerno, alle 13:30 circa del 1° febbraio.

In relazione alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’auto sulla quale viaggiava il piccolo in compagnia della madre e della sorellina, è improvvisamente uscita fuori strada, finendo in un canale posto a lato della carreggiata e ribaltandosi. L’urto ha sbalzato fuori dall’abitacolo il bambino, che ha colpito violentemente il suolo, morendo sul colpo.

Il decesso è stato dichiarato dai soccorritori del 118, rapidamente giunti sulla scena. La mamma e la sorellina del piccolo, invece, sono state trasportate in ospedale, a causa delle ferite riportate ma, attualmente, le loro condizioni di salute sono sconosciute.

Il caso è stato affidato ai carabinieri di Vallo della Lucania che si sono recati sul luogo del drammatico impatto per effettuare i rilievi necessari. I carabinieri, inoltre, indagheranno per stabilire se la donna alla guida della vettura,mamma del bimbo e proprietaria della Kia a bordo della quale la famiglia si trovava, abbia sterzato per evitare uno scontro con un altro veicolo o per non investire un animale apparso in strada oppure se l’incidente sia stato frutto di una fatale distrazione.