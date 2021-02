Covid, Roma: multati per assembramento 10 ragazzi senza mascherina

In zona Gregorio VII, a Roma, dieci ragazzi sono stati multati dai carabinieri per assembramento e per il mancato utilizzo della mascherina anti-Covid.

La vicenda si è verificata a Roma: dieci ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni sono stati multati per aver creato assembramenti e per non aver indossato la mascherina, violando di fatto le norme anti-coronavirus imposte a livello nazionale.

Ragazzi senza mascherina multati per assembramento

Alle ore 16:00 circa di domenica 31 gennaio, un gruppo di dieci studenti, molti dei quali non indossavano la mascherina, sono stati sanzionati dai carabinieri della stazione Roma San Pietro per essersi assembrati in prossimità di un esercizio commerciale.

I ragazzi sono stati avvistati dagli agenti a largo Cardinale Galamini, in zona Gregorio VII, e per ognuno di loro è stato disposto il pagamento di una multa di importo pari a 400 euro.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Maggiore Andrea Iannucci, comandante della stazione San Pietro, gli adolescenti si sono mostrati collaborativi con le forze dell’ordine che hanno provveduto a contattare i genitori dei minori identificati.

Violazioni delle norme anti-Covid a Roma e nel Lazio

Assembramenti e violazioni delle norme anti-contagio si stanno susseguendo da alcuni giorni a Roma e sull’intero territorio laziale, ancor prima dell’ingresso della Regione in zona gialla, avvenuto nella giornata di lunedì 1° febbraio.

Nel pomeriggio di sabato 30 gennaio, la Polizia di Stato è dovuta intervenire per sedare una rissa in piazza del Popolo, nel centro storico di Roma, che ha coinvolto una decina di giovani. Centinaia, intanto, le persone presenti e intente ad assiste alla scena.

Nel week-end, non solo piazza del Popolo è stata segnalata per la folla che si è accalcata in strada ma scene analoghe sono stata fotografate anche a Monti, all’Eur, al Colosseo o a via di San Giovanni in Laterano.