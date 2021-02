Tragedia in provincia di Lecce dove una donna è stata uccisa a coltellate in strada dopo aver fatto da scudo al fidanzato.

Avrebbe fatto da scudo proteggendo il suo fidanzato dai colpi di quello che sarebbe stato dell’ex, una donna di 29 anni che è stata uccisa a coltellate per strada a Minervino di Lecce. Stando a quanto appreso la donna sarebbe stata già minacciata dall’ex che non avrebbe accettato la fine della loro storia.

A dare l’allarme il fidanzato della vittima. A nulla sono valsi i soccorsi da parte degli operatori sanitari. La donna è morta poco dopo essere giunta in ospedale.

Sul corpo della donna sarebbero stati trovati numerosi colpi al collo, nuca e anche al volto lasciando la donna in fin di vita e dissanguata. L’autore di tale efferato gesto si sarebbe poi dato alla fuga scappando a piedi. Sulle tracce dell’uomo la Polizia che ha provveduto ad avviare le indagini al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Lecce, donna uccisa per strada

La dinamica dell’incidente non sarebbe chiara.

Stando a quanto appreso l’uomo originario di Napoli avrebbe già minacciato la donna in passato non avendo mai accettato la fine della loro storia d’amore, poi l’arrivo in Salento dove si è consumata la tragedia.