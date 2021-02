Nel cuore della notte, un gatto stava miagolando davanti casa sua, svegliandolo. L'uomo ha così deciso di riprendere il suo atto di sparare all'animale.

Si era appena conclusa per il presunto boss catanese del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi una giornata no, quando, proprio durante la notte, un gatto ha deciso di mettersi a miagolare davanti casa sua. L’uomo ha, quindi, preso il cellulare, iniziando a riprendere ciò che stava per fare: “Davanti alla mia porta bordello non ne voglio” dice qualche secondo prima di sparare dal balcone di casa con un fucile al povero gattino.

Il video è ora nelle mani della polizia, la quale grazie a questo caso ha arrestato anche altri individui della banda, che sembra essere molto potente per quanto riguarda le armi. “Quando di giorno di svegli con la mala, i gatti cominciano a cascare“.

Il gatto miagola, lui gli spara con il fucile

Dal video è emerso che quello che l’uomo imbraccia non è un fucile qualunque, ma un’arma di precisione dotata anche di binocolo.

E’ con essa che il boss ha puntato e ucciso senza rimorsi il gatto che non stava facendo altro che miagolare. Comodamente, in aggiunta, dal suo balcone di casa.

In un primo momento a diffondersi sono state solo le immagini di questa scena orrenda, solo dopo il video sarebbe stato trovato grazie ad un’indagine portata avanti dalla squadra mobile di Catania con lo Sco e il coordinamento della Direzione distrettuale della procura.

Come accennato pocanzi, il caso ha fatto sì che anche altre 14 persone sia state arrestate con l’aggravante dell’associazione armata ed a delinquere con lo scopo al traffico di stupefacenti.

Ancora poco chiaro in verità se il video sia stato trovato sul cellulare di un esponente della combriccola o sia stato diffuso direttamente sui social.